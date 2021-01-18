عضو "اقتصادية النواب" عن بيان الحكومة: دعونا ننظر للأمام

قال النائب حسام زكي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البيان الذي ألقته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مقبولًا بشكل كبير خاصًة وأنه يُعبر عن فترة شهدت فيها مصر تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي بخلاف أزمة وباء كورونا العالمية وأثرها الاقتصادي.

وأشار "زكي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الانتقادات المُوجهة من أعضاء البرلمان للحكومة ما هو إلا سعي للكمال وهذا حق مشروع، مؤكدًا أن دور النائب الأساسي مراقبة الحكومة في برنامجها الذي وضع من أجل الشعب.

وتابع عضو مجلس النواب: كنت أتمنى أن أرى توجه الحكومة بشكل شامل ناحية الجيل الرابع الصناعي في كل القطاعات بخلاف إنشاء مدن الجيل الرابع لكن مستقبلنا ينتظر منا الكثير، ودعونا ننظر للأمام وننسق ذلك ونخطط له في أورقة البرلمان حرصًا من الحكومة والمجلس على مستقبل هذا الشعب.



