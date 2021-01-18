جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

وقعت جامعة الفيوم مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بهدف التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي، والتدريب ودعم البرامج التطويرية، وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات.





وقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد جابر شديد، ممثلا عن جامعة الفيوم، والدكتور محمد بيومي زهران، ممثلا عن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.





وقال الدكتور أحمد جابر شديد إنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم تنظيم وعقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وحلقات العمل والأنشطة الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.





من جانبه أشار الدكتور محمد بيومي زهران إلى أنه سيتم تبادل الدراسات والأبحاث والمطبوعات، وتوفير البيانات والمعلومات، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الكوادر العلمية للمساهمة في عملية التدريس والتدريب والتأهيل بغرض تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والإمكانيات المادية المتاحة بالجهتين.







