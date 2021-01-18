جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

وقعت جامعة الفيوم مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بهدف التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي، والتدريب ودعم البرامج التطويرية، وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد جابر شديد، ممثلا عن جامعة الفيوم، والدكتور محمد بيومي زهران، ممثلا عن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
وقال الدكتور أحمد جابر شديد إنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم تنظيم وعقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وحلقات العمل والأنشطة الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.
من جانبه أشار الدكتور محمد بيومي زهران إلى أنه سيتم تبادل الدراسات والأبحاث والمطبوعات، وتوفير البيانات والمعلومات، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الكوادر العلمية للمساهمة في عملية التدريس والتدريب والتأهيل بغرض تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والإمكانيات المادية المتاحة بالجهتين.
من جانب آخر افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أعمال تطوير وتوسعة مركز بيانات جامعة الفيوم (Data Center)، بحضور الدكتور رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير مركز المعلومات بجامعة الفيوم، والأستاذ الدكتور تامر بركات، مدير وحدة الشبكات، وعدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات وذلك اليوم بمبنى إدارة المشروعات.
صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأنه تماشيًا مع توجه القيادة السياسية بضرورة التوسع في منظومة التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، وفي إطار سعي جامعة الفيوم الدؤوب لتحقيق التحول الرقمي واعتماد تقنيات التعليم الهجين وتحويلها إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، تم إفتتاح أعمال التطوير والتوسعة بمركز بيانات شبكة معلومات الجامعة بتكلفة بلغت ٢٠ مليون جنيه والتي تضمنت زيادة المساحة الإجمالية للمركز وتزويده بأحدث الوحدات التخزينية والخوادم المدمجة بالتقنيات الحديثة بالإضافة لاستحداث نظم إلكترونية حديثة لتشغيل أجهزة التكييف ومجسات مكافحة الحريق.
وأضاف شديد أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لربط جميع مباني الجامعة بألياف الكابلات الضوئية، بتكلفة إجمالية بلغت ٤ ملايين جنيه والتي ساهمت في مضاعفة سرعة الإنترنت في الجامعة لثلاثة أضعاف، وأيضًا تدريب كافة الكوادر البشرية على استخدام جميع الأجهزة الحديثة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد الجامعة بأربعة آلاف جهاز كمبيوتر حديث من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأثنى على تجربة العمل الجماعي والتي بذل فيها جميع العاملين أقصى مجهوداتهم لإتمام تطوير المركز.