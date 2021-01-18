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العاهل الأردني: السيسي يلعب دورا مهما في تعزيز العمل العربي المشترك

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:29 م
الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل الأردني
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محمد القاضي
عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا أفادت فيه أن العاهل الأردني أشاد بدور الرئيس السيسي في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

وأضافت أن متحدث الرئاسة، قال إن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إنه من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.
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