العاهل الأردني: السيسي يلعب دورا مهما في تعزيز العمل العربي المشترك

عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا أفادت فيه أن العاهل الأردني أشاد بدور الرئيس السيسي في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.





وأضافت أن متحدث الرئاسة، قال إن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.



