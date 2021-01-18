السفير الأمريكي لدى السعودية يشيد بكفاءتها في تنظيم إجراءات تلقي لقاح كورونا

تلقى السفير الأمريكي لدى السعودية، جون أبي زيد، اليوم الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في العاصمة الرياض.





وقالت السفارة الأمريكية بالرياض عبر حسابها على موقع "تويتر" إن السفير الأمريكي جون أبي زيد، تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مشيرة إلى أن السفير قال خلال زيارته لمركز اللقاح: "أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال".





وأشاد السفير الأمريكي بتنظيم عملية التطعيم، قائلا "إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذين شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة".





يُذكر أن وزارة الصحة السعودية بدأت في 17 ديسمبر الماضي، حملة للتطعيم ضد كورونا، وتم إقامة مراكز للتطعيم في كل من: الرياض وجدة والظهران والمدينة المنورة، على أن يتم- خلال الفترة القادمة- افتتاح مراكز أخرى في باقي المناطق.