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فن

مراد مكرم لـ صدى البلد: رادع القانون أقوى من الدين في حسم قضايا التحرش.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:30 م
مراد مكرم
مراد مكرم
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ذكر الفنان مراد مكرم، أنه حرص على المشاركة في الندوة لأهمية الموضوع الذي تناقشه، وإيمانًا منه بالدور الذي يشكله الإعلام والسينما في قضية التحرش، وقضايا المرأة بشكل عام.


وفي تصريحات خاصة على هامش الندوة، أوضح مراد مكرم أن هناك تطورات واهتمامات من جانب الدولة في النظر لقضايا المرأة بشكل كبير، يحتاج لمزيد من التدعيم من جهة تنفيذ القوانين على أرض الواقع للحد من ظاهرة العنف والتحرش.

 
وأضاف مراد مكرم، أن التربية عامل مؤثر وهام في مثل هذه القضية، ويُعتمد عليها في التميز حول ما يتم اقتباسه من السينما سواء المصرية أو الغربية، وأكد أن رادع القانون له التأثير الأقوى في حسم وتقليل الظاهرة، على عكس ما ينشره البعض بشأن الواعظ الديني، وذكر أن الدين يحاسبنا على أفعالنا بعد الموت، ولكن القانون يقتص ويحد الظاهرة على أرض الواقع.


وعن آخر أعماله الفنية، يستعد لتصوير مسلسل جديد، للعرض خارج سباق رمضان، بطولة النجم شريف منير، بعنوان مؤقت «إجازة مفتوحة»، من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد حماقي، وبصحبة عدد من نجوم الفن.


جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.
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