في مقدمتها الأزهر .. تعرف على خطة عمل "دينية النواب" برئاسة على جمعة

أنتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة إلى الآتفاق على محاور خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الآول وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم، والتى شملت عددا من المحاور ،وجاء فى مقدمتها مؤسسة الآزهر الشريف ،والتعليم الأزهرى وتشمل المعاهد الدينية والتعليم الجامعى ،ومستشفيات جامعة الآزهر .





كما شملت الخطة وزارة الآوقاف والمساجد ودور العبادة ،وشئون الدعوة الإسلامية وتضمنت الدعوة فى الداخل والخارج .





وأكدت اللجنة أنه سيتم بحث مدى إمكانية إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى ،وأخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك .كما اتفقت اللجنة على بحث سبل تنقية الخطاب بما يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه وضمان ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام ومنهجه الوسطى المعتدل .





وقالت اللجنة أنه سيتم دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التى تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الآزهر ،ورسالته التى يتبناها ،وكذلك مناقشة أليات المحافظة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف ورفع كفاءة الطلاب الآزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه .





وقررت اللجنة دراسة مشكلة زواج القاصرات وحلها من خلال لجنة مشتركة من الأزهر الشريف والأوقاف للحد من أثاره السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة .كما قررت اللجنة على وضع أليات لتعظيم الاستفادة من المستشفيات التابعة لجامعة الآزهر ودراسة إمكانية تطبيق وتعميم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الأزهرى "التابلت،اللوحات الذكية ،التعليم عن بعد ،بنوك المعرفة ".



