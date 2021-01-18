وصول فراعنة اليد إلى إستاد القاهرة لمواجهة السويد فى بطولة العالم





ويخوض منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التى شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان.







وتضم قائمة المباراة كلا من، كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وصل منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا إلى استاد القاهرة لخوض لقاء السويد المقرر له السابعة مساء فى ختام الدور الأول بنفس قائمة مباراة مقدونيا الماضية.