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حوادث

المتهم بحرق توك توك سيدة بالقليوبية: خدت فلوسى ووعدتني بالزواج وضحكت علي

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:34 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى
" احنا كنا بنشتغل مع بعض على الحلوة والمرة واتفقنا على الزواج بس هى ضحكت علي" .. بهذه الكلمات بدأ المتهم بإشعال النيران فى توك توك تملكه سيدة رفضت الزواج منه بكفر شكر .


وقال المتهم خلال التحقيقات التى أجريت معه انه كانت تربطه علاقة عاطفية مع صاحبة التوك توك حيث كانا يعملان في محل سمك بدائرة المركز واتفقا على الزواج ولكن كانت تماطله عندما يطلب منها الذهاب لأهليتها لطلب الزواج منها.

وأضاف المتهم انها طوال الفترة الماضية استولت على امواله وطلبت منه شراء توك توك حتى يستطيعان تكوين انفسهما للزواج وبالفعل قمت بشراء التوك توك وكتبته باسمها وكنت اتولى دفع القسط الشهري من راتبى بالمحل.

وأضاف المتهم قائلا: "منذ فترة  لاحظت عليها التغيير في الفترة الأخيرة وأنها تريد ترك العمل معي بالمحل الذى نعمل به منذ فترة وبدأت تتهرب مني وعندما واجهتها اعترفت بأنها لا تريد الزواج مني فقررت الانتقام منها وحرق قلبها واشعلت النيران فى التوك توك الذي اشتريته بأموالي بعد أن خدعتني وضحكت عليا بحجة الزواج".

من جانبه قرر أحمد الكاشف مدير نيابة كفر شكر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما امرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة . 

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بنشوب حريق بمركبة توك توك ملك "ن ف م" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنت.

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وانتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها.

وبسؤال صاحبة "التوك توك" اتهمت "م م ح" عاطل بإشعال النيران به وذلك لوجود خلافات بينهما، لرغبته في الزواج بها عرفيًا ورفضها ذلك. 

وتمكن الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
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