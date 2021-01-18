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فن

سارة الطباخ تقاضي الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتها

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:33 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
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سعيد فراج
قررت المنتجة سارة الطباخ تحريك دعاوي قضائية ضد الشركات التي تعاقدت مع فناني الشركة دون الرجوع إليها باعتبارها الوكيل الحصري والتي يحق لها التوقيع. 

وكتبت منشورا عبر حسابها بتطبيق فيس بوك، "السادة المنتجين المحترمين في الساحة الفنية تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي" ايرث برودكشن" صاحبة الحق الحصري في التوقيع على أي عقود خاصة بكل الفنانيين لأن عقودهم جميعا مازالت سارية ولم تفسخ كما يدعون بهدف خداع  الشركات". 

وقام المستشار القانوني للشركة بإقامة دعاوى قضائية ضد هذه  الشركات حفاظا علي حقوق الشركة وأدعو كافة المنتجين إلي عدم التعاقد معهم  بشكل منفرد بعيدا عن الشركة حفاظا علي العلاقة الطيبة مع كل الزملاء في مجال الإنتاج والإعلان وشركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات.
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