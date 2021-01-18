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محافظات

ضبط لحوم بأختام مزورة مذبوحة خارج المجازر في الفيوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:13 م
ضبط لحوم بأختام مزوره
ضبط لحوم بأختام مزوره مذبوحة خارج المجازر في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين الفيوم، بحملات رقابية على الأسواق.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لإلزام أصحاب محال الجزارين بالاشتراطات الصحية والبيئية والتأكد من سلامة اللحوم المعروض ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم الذبح خارج المجازر الحكومية والحفاظ على صحة المواطنين، وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان ومحمد موسي وأحمد أبو غرب ورائد حرب ومحمد حمدى و وليد فتحي و وائل وصفي وتوبه محمد و محمد عبد الفتاح و محمود كمال وبالاشتراك مع الطب البيطري بطامية برئاسة دكتورة عبير سيد ودكتور طارق الشيمي.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط لحوم بأختام مزورة ولحوم أخرى ذبحت خارج المجازر الحكومية بناحية بطامية.

يأتي ذلك بسلاسل من الحملات الرقابية المكثفة على الجزارين لضبط الأسواق والمحافظة على صحة وسلامة المواطن.

وتم تحرير محاضر بأرقام ٢٠٦،٢٠٧،٢٠٨،٢٠٩ جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


من جانب آخر أعلن  المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم استلام 33350 بطاقة من الوزارة وتم تسليمهم إلي الإدارات التابعة للمديرية التى قامت بدورها بتسليمها إلى المواطنين ليقومون فى صرف حصصهم التموينية شهريا وكذلك الحصول على حصتهم من الخبز المدعم من أى مخبز ينتج الخبز  البلدى.

وأضاف  المهندس جمال دومه مدير إدارة التفتيش الفنى بالمديرية أنه تم فحص أكثر من 2000 شكوي واردة للإدارة ومكاتب التموين سواء كانت من الوزارة أو من ادارة خدمة المواطنين أو الشكاوى المقدمة من المواطنين وتم ازالة أسبابها وحلها.

بالإضافة إلى الاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعى فى اللجنة المشكلة لاستلام بطاقات تكافل وكرامة.


وفي سياق آخر تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على الأسواق والمحال التجارية من ضبط سلع غذائية و مصنعات لحوم وخضراوات و مصنعات دواجن مجمدة منتهية الصلاحية بناحية العبودي المسلة.

جرى تنظيم الحملة بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، وكانت برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية و المفتشين محمد أنور رمضان و محمد موسي واحمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدى و وليد فتحي و وائل وصفي، و توبه محمد و محمد عبد الفتاح.
ضبط لحوم بأختام مزورة مذبوحة خارج المجازر في الفيوم
ضبط لحوم بأختام مزورة مذبوحة خارج المجازر في الفيوم
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