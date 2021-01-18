«افرح».. أول دويتو يجمع أحمد سعد ووائل الفشني

يحب الفنان أحمد سعد أن يقدم أعمالا غنائية جديدة مختلفة ومتميزة، ويتعاون هذه المرة فى بداية 2021 مع المطرب والمنشد وائل الفشني فى أغنية جديدة بعنوان "افرح"، وقال "من زمان وأنا بسمع أغاني وائل الفشني وبتبسط وصوته خطير".





وردا على ذلك أعرب وائل الفشنى عن سعادته بهذا التعاون وأكد اعتزازه بـالفنان أحمد سعد، قائلًا "الوحيد في مصر اللى وقف جنبي وقت أزمتى.. أحمد سعد عمود فني لمصر".. أغنية "افرح" طرحتها شركة "مزيكا" الآن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.



