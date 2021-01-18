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قاذفة أمريكية تتزود بالوقود جوا فوق منطقة الشرق الأوسط .. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:11 م
قاذفة أمريكية
قاذفة أمريكية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم عربية لقطات يظهر من خلالها قاذفة أمريكية من طراز (B-52H Stratofortress) تتزود بالوقود جوا بواسطة طائرة (KC-10 Extender) أثناء تحليقها فوق منطقة الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأحد أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-52 حلقتا فوق الشرق الأوسط في رحلة ثانية لهما هذا العام، لإظهار "قدرات الردع" الأمريكية.

وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات القنابل في استعراض للقوة العسكرية، ضمن إطار مهمة دورية الحضور (presence patrol) الخامسة من نوعها فوق الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية برؤية طائرتين تحلقان فوق البلاد. 
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