قاذفة أمريكية تتزود بالوقود جوا فوق منطقة الشرق الأوسط .. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم عربية لقطات يظهر من خلالها قاذفة أمريكية من طراز (B-52H Stratofortress) تتزود بالوقود جوا بواسطة طائرة (KC-10 Extender) أثناء تحليقها فوق منطقة الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران.





وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأحد أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-52 حلقتا فوق الشرق الأوسط في رحلة ثانية لهما هذا العام، لإظهار "قدرات الردع" الأمريكية.



