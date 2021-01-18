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مدير مونديال اليد: نأمل في فوز مصر على السويد .. والأمور تحت السيطرة في البطولة

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:10 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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هاني حسين
قال حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، إنه يأمل في فوز  منتخب مصر على نظيره السويدي في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم  لصدارة المجموعة المتواجد بها منتخب مصر .

وأضاف  حسين لبيب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:"  السويد تمتاز بامتلاك جناحين أقوياء، وعلى المنتخب المصري غلق المساحات أمام الجناحين  التابعتين لمنتخب السويد".

 وتابع حسين لبيب:"  حتى الآن الأمور تحت السيطرة فيما يتعلق بتنظيم مونديال اليد على أرض مصر، وهناك اتباع تام لكل الإجراءات الاحترازية، والاتحاد الدولي سمح  بمجيء 20 لاعبا في قائمة كل منتخب تحسبا لأي إصابات بكورونا بين صفوف أي منتخب".

ووصل منذ قليل، منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا إلى استاد القاهرة لخوض لقاء السويد المقرر له السابعة مساء فى ختام الدور الأول بنفس قائمة مباراة مقدونيا الماضية.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التى شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان.

وتضم قائمة المباراة كلا من، كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

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