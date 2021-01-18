نائب ينتقد حذف مستفيدين من التموين

طالب النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، بتشكيل لجان من البرلمان لزيارة كل المحافظات لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومقارنته بما يقوله الوزراء.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير التموين ووزير التنمية المحلية.





وانتقد الشرقاوى، بيانات الوزراء أمام المجلس، قائلا "هناك العديد من الملفات ولا نريد أن نتعامل بسياسة دغدغة المشاعر، ويكفى أن نواب برلمان 2016 سقطوا شعبيا فى الشارع".





وتابع "ما قاله رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من أرقام تحتاج لمراجعة فى الشارع"، مستشهدا بما قاله رئيس مجلس الوزراء ببناء وحدات سكنية فى المناطق الأكثر أولوية واحتياجا، مؤكدا أن مدينة المنصورة لم يتم بناء وحدة سكنية واحدة بها رغم إقرار رئيس الوزراء الحالى منذ 3 سنوات عندما كان وزير الإسكان، بأنه سيتم بناء وحدات بها.





واستطرد أنه عند الحديث عن العشوائيات فحدث ولا حرج، وكذلك المحافظون فحدث ولا حرج، مطالبا بالخروج من جلسة اليوم بنتائج، وأن يكون هناك التزام على كل وزير بالحضور فى اجتماعات اللجنة المختصة بمناقشة بياناتهم.





وانتقد وقف التقديم لمشروع جمعيتى، مشيرا إلى أنه يمثل فرص عمل للشباب، كما انتقد حذف بعض المستفيدين من التموين فى ظل إجراءات التحديث رغم أنهم مستحقين.



