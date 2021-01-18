جامعة حلوان تطلق حملة «معا نواجه فيروس كورونا» للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.. وتوضح خطوات التعامل مع حالات الاشتباه وخدمات مستشفى الطلبة

4 خدمات تقدمها مستشفى جامعة حلوان للطلاب

جامعة حلوان تطلق حملة "معا نواجه فيروس كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين

جامعة حلوان: 7 خطوات للتعامل مع حالات اشتباه كورونا









وضعت جامعة حلوان إرشادات للطلاب والعاملين للحفاظ على سلامتهم فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا كما أعلنت خطوات التعامل والإحالة فى حالة ظهور حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للتعامل معهم كما أوضحت المستشفى الجامعى عن الخدمات التى تقدمها للطلاب .



حملة "معا نواجه فيروس كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بجامعة حلوان



وأوضحت الجامعة بعض الإرشادات التى يجب اتباعها للوقاية من الفيروس ضمن حملة بعنوان "معا نواجه فيروس كورونا" ونصت على :





- غسل اليدين باستمرار - الحفاظ على تنظيف الأسطح - ارتداء الكمامة باستمرار - تجنب الازدحام - تجنب لمس الأسطح بخارج المنزل - استعمال المطهرات بصفة مستمرة - الحفاظ على التباعد

خطوات للتعامل مع حالات اشتباه كورونا

ونوهت الجامعة بأنه فى حال ظهور حالة اشتباه كورونا فإنه يتم التعامل معها وفقا لخطوات التالية :



1- فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق ، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونيًا أو إرسال رساله واتس آب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل 24 ساعة يوميًا):0114 5632478، 0106 5738847

2- يقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بتدوين التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته.





3- سيطلب الطبيب التحاليل والفحوص الضرورية منه، والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.

4- يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية.

5- تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والاشاعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتي المنزلي.





6- بالنسبة للحالات التي يقرر لها دخول المستشفى، يتولى المدير التنفيذى للمستشفيات بتنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقًا للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قِبَل اللجنة العلمية.

7- بالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلى، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذا تعليمات العزل الاحترازية، لضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافى.





خدمات تقدمها مستشفى جامعة حلوان للطلاب





وأوضحت مستشفى الطلبة بجامعة حلوان العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، من خلال تعزيز خدماته التي تقدمها مع بداية الموحة الثانية للفيروس .





وأعلن مدير مستشفى الطلبة الدكتور محمود عابد ان المستشفى يقو م بعمليات التعقيم و توفير الخدمة الطبية و العلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحده الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدء العمل و بعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي.





كما انها تقدم العديد من الخدمات الهامة للطلاب منها :





- متابعة مرضى الامراض المزمنة و الامراض الاخرى .





- متابعة مصابى كورونا و توفير الدعم الطبى لهم .





- الكشف على الحالات المشتبه إصابتها بكورونا .





- عمل التحاليل والإشاعات للمشتبه بإصابتهم.





- صرف العلاج للمصابين .



