قاذفات B-52 الأمريكية.. ما هي وماذا يمكنها أن تفعل؟ ..فيديو

عرضت قناة العربية فيديو لـ قاذفات B-52 النووية الأمريكية وهي تحلق فوق منطقة الشرق الأوسط مؤكدة أن تحليق الطائرتين جاء بعد سقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في المحيط الهندي.
وأضاف الفيديو أن هذه القاذفات "الخارقة" عابرة للقارات وطويلة المدى وتستطيع إطلاق 12 صاروخا مثبتا على جناحيها إضافة إلى 8 صواريخ مخزنة بداخلها.
وأوضح الفيديو أن هذه القاذفات يمكنها حمل قنابل يتم توجيهها بالقمر الصناعي وتقوم بحمل أيضا قنابل "بايفواي "الذكية الموجهة بالليزر ومن إحدى اهم مميزات هذه الطائرة هو حملها الي قصفة صواريخ.