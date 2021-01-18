عمرو هندي: استدعاء البرلمان حكومة مدبولي يؤكد قوة المؤسسات المصرية

وصف النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، استدعاء البرلمان لحكومة المهندس مصطفى مدبولي وحضورها اليوم لعرض الموقف التنفيذي لبرنامجها، بالمشهد الرائع الذي يؤكد الفصل بين السلطات وأن مصر دولة مؤسسات قوية، كل منهم يلتزم بصلاحياته ومهامه المنصوص عليها في الدستور.





وقال هندي، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مجلس النواب عازم على الاهتمام بالمواطن المصري وكل ما يتعلق به ومحاسبة الحكومة في حالة وجود أي تقصير في البرنامج الذي تعهدوا بتنفيذه، موضحًا أن هناك عددا من الملفات يجب الاهتمام بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل التي تعاني منها مصر منذ سنوات مثل ملف القمامة الذي فشلت العديد من الحكومات السابقة في إيجاد حل له.





ووجه هندي، الشكر لكل من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على جلسة اليوم وما تم فيها من طرح للانجازات التي قامت بها السنوات الماضية ، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون فيما بينهم بالإضافة لمجلس الشيوخ لكي نرى مصر الجديدة الذي يتطلع لها المصريون وتحقيق تطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير حياة كريمة للمصريين والقضاء على الفقر والعشوائيات.