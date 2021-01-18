ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا: تزويد مستشفى الحميات بأجهزة طبية لدعم العناية المركزة بقسم العزل

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:47 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
Advertisements
ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تزويد مستشفى الحميات بمدينة المنيا بجهازي "مونتور"، مقدمة من جمعية «الأورمان»، لدعم العناية المركزة بقسم العزل ورفع كفاءة المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الأسرة المتطورة بالمستشفى إلى 16 سريرا.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد لمستشفى الحميات، لمتابعة أعمال تسليم الجهازين للمستشفى، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة وربيع عبدالجليل مدير جمعية الاورمان بالمنيا.

اقرأ المزيد ..

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جمعية الأورمان، في دعم ومساندة القطاع الطبي لمواجهة انتشار الفيروس ومساعدة أجهزة الدولة، في منع تفشي الموجة الثانية منه ، إضافة لدورها في الدعم والمساندة لرعاية الاسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

كما ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به الفريق الطبي بجميع المستشفيات لمواجهه جائحة كورونا ، مؤكدا أن الأزمة كشفت المعدن الحقيقي لابناء الوطن المخلصين ووجه التحية والتقدير لجميع الاطقم الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.

وخلال جولته بمستشفى حميات المنيا، اطمئن المحافظ على توافر الاكسجين وكافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

واستجاب المحافظ ، لطلب الدكتورة ولاء أبو الحسن مديرة المستشفى برفع كفاءة جهد الكهرباء لوجود مصعدين جديدين بالمستشفى، ودخول عدد من المباني المتطورة لخدمة المرضي، وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولي شبكة الكهرباء بالمنيا لزيادة جهد الكهرباء 

 وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث استمرت على مدار يومين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة ، وصرف الادوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 293 حالة جراحة، و548 حالة أطفال، و188 باطنة، و133 قلب، و79 اسنان، و129 حالة جلدية، و93 نساء، و51 تنظيم اسرة، وعمل 158 تحليل مختلف، و37 حالة موجات صوتية، وحالة رسم قلب، و 14 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 104 متردد، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فحص وعلاج 1696 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية تندة بالمنيا

الكشف وعلاج مجاني.. قافلة طبية بأبوقرقاص تقدم الخدمات الطبية لـ 1712 مواطنا

حياة كريمة تقدم الخدمات الطبية لـ 1480 مواطنا بديرمواس بالمنيا

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1746 مواطنا في قافلة بقرية طهنا الجبل

ضمن مبادرة السمعيات.. فحص 8684 حالة لتوفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة بالمنيا

صحة المنيا: فحص وعلاج 1519 حالة خلال قافلة بقرية مرزوق بمطاي

ترشيحاتنا

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

إعادة تشكيل طيران الاتحاد أبرزها.. قرارات عاجلة من ولي عهد أبو ظبي

شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021