محافظ المنيا: تزويد مستشفى الحميات بأجهزة طبية لدعم العناية المركزة بقسم العزل

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن تزويد مستشفى الحميات بمدينة المنيا بجهازي "مونتور"، مقدمة من جمعية «الأورمان»، لدعم العناية المركزة بقسم العزل ورفع كفاءة المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الأسرة المتطورة بالمستشفى إلى 16 سريرا.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد لمستشفى الحميات، لمتابعة أعمال تسليم الجهازين للمستشفى، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة وربيع عبدالجليل مدير جمعية الاورمان بالمنيا.





اقرأ المزيد ..





وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جمعية الأورمان، في دعم ومساندة القطاع الطبي لمواجهة انتشار الفيروس ومساعدة أجهزة الدولة، في منع تفشي الموجة الثانية منه ، إضافة لدورها في الدعم والمساندة لرعاية الاسر الأكثر احتياجا بالمحافظة





كما ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به الفريق الطبي بجميع المستشفيات لمواجهه جائحة كورونا ، مؤكدا أن الأزمة كشفت المعدن الحقيقي لابناء الوطن المخلصين ووجه التحية والتقدير لجميع الاطقم الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.





وخلال جولته بمستشفى حميات المنيا، اطمئن المحافظ على توافر الاكسجين وكافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.





واستجاب المحافظ ، لطلب الدكتورة ولاء أبو الحسن مديرة المستشفى برفع كفاءة جهد الكهرباء لوجود مصعدين جديدين بالمستشفى، ودخول عدد من المباني المتطورة لخدمة المرضي، وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولي شبكة الكهرباء بالمنيا لزيادة جهد الكهرباء





وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث استمرت على مدار يومين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.





من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.





أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة ، وصرف الادوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 293 حالة جراحة، و548 حالة أطفال، و188 باطنة، و133 قلب، و79 اسنان، و129 حالة جلدية، و93 نساء، و51 تنظيم اسرة، وعمل 158 تحليل مختلف، و37 حالة موجات صوتية، وحالة رسم قلب، و 14 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 104 متردد، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.



