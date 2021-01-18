ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم أثناء بيعها بالسوق السوداء بسنورس في الفيوم

تمكنت حملة من مديرية تموين الفيوم بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم تمكنت حمله رقابيه برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس والمهندس مرسى رمضان رئيس الرقابة والمفتشين اسامه صديق و جمعه عبدالتواب ورمضان الهوارى.





تم ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم لدي احد تجار السوق السوداء بأحد المخازن بناحيه سنهور القبلية أثناء بيعها بالسوق السوداء قام بتجميعها من مستودعات الدقيق سيئة السمعة، والتي تم ضبط العديد منها.





تم التحفظ علي الدقيق وتحريرمحضر ضد صاحب المخزن ، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.









من جانب آخر : تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على الأسواق والمحال التجارية من ضبط سلع غذائية ومصنعات لحوم وخضروات ومصنعات دواجن مجمدة منتهية الصلاحية بناحية العبودي المسلة.

جرى تنظيم الحملة بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، وكانت برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية و المفتشين محمد أنور رمضان و محمد موسي واحمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدى و وليد فتحي و وائل وصفي، و توبه محمد و محمد عبد الفتاح.

وتم تحرير محاضر للمخالفين ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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من جانب آخر قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم بحملة رقابية على الأسواق بمحافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.

وأسفرت الحملات عن ضبط "٧٥٠" علبة سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على المصدر بغرض بيعها للسوق السوداء بناحية مركز إطسا.

كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى بمركز إطسا منها محلات بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .







