ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم أثناء بيعها بالسوق السوداء بسنورس في الفيوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:50 م
ضبط 3 طن دقيق بلدى
ضبط 3 طن دقيق بلدى مدعم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت حملة من مديرية تموين الفيوم بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم تمكنت حمله رقابيه برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس والمهندس مرسى رمضان رئيس الرقابة والمفتشين اسامه صديق و جمعه عبدالتواب ورمضان الهوارى.

 تم ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم لدي احد تجار السوق السوداء بأحد المخازن بناحيه سنهور القبلية أثناء بيعها بالسوق السوداء قام بتجميعها من مستودعات الدقيق سيئة السمعة، والتي تم ضبط العديد منها.

تم التحفظ علي الدقيق وتحريرمحضر ضد صاحب المخزن ، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


من جانب آخر : تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على الأسواق والمحال التجارية من ضبط سلع غذائية ومصنعات لحوم وخضروات ومصنعات دواجن مجمدة منتهية الصلاحية بناحية العبودي المسلة.

جرى تنظيم الحملة بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، وكانت برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية و المفتشين محمد أنور رمضان و محمد موسي واحمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدى و وليد فتحي و وائل وصفي، و توبه محمد و محمد عبد الفتاح.

وتم تحرير محاضر للمخالفين ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .


من جانب آخر قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم بحملة رقابية على الأسواق بمحافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.

وأسفرت الحملات عن ضبط "٧٥٠" علبة سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على المصدر بغرض بيعها للسوق السوداء بناحية مركز إطسا.

كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى بمركز إطسا منها محلات بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .


ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم أثناء بيعها بالسوق السوداء بسنورس في الفيوم
ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم أثناء بيعها بالسوق السوداء بسنورس في الفيوم
ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم أثناء بيعها بالسوق السوداء بسنورس في الفيوم
ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم أثناء بيعها بالسوق السوداء بسنورس في الفيوم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تموين الفيوم: ضبط 750 علبة سجائر بغرض بيعها بالسوق السوداء

تموين الفيوم يضبط 242 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبز

تموين الفيوم يضبط 50 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة حفظ مجمدات

عينات مجانية.. ضبط 2000 علبة دواء منتهي الصلاحية في الفيوم

تموين الفيوم: ضبط 500 قطعة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بـ بندر أول

تموين الفيوم: ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمركز أبشواي

ترشيحاتنا

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

معاريف الإسرائيلية تكشف عن شروط الملك محمد السادس للموافقة على زيارة تل أبيب

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يزف بشرى بشأن بنزين 95.. فيديو

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

مواعيد صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار جديد من الفيفا بشأن منافسات كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021