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أخبار العالم

الكشف عن سبب إغلاق مبنى الكونجرس بشكل مفاجئ

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:24 م
مبنى الكونجرس (أرشيفية)
مبنى الكونجرس (أرشيفية)
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محمد عثمان
أغلقت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مبنى الكونجرس بعد تصاعد دخان من مبان قريبة من الكونجرس، ما دفع القوات الأمنية إلى إعلان حالة التهديد الأمني.

وبحسب شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، فإن شهود عيان أفادوا بوجود دخان بالقرب من مبنى الكونجرس، فيما قالت خدمة الإطفاء إنها تعاملت مع حريق نشب بأحد المبان القريبة من مبنى الكونجرس.

وأجلت القوات الأمنية المنوطة بتأمين الكونجرس المشاركين في تدريبات حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من المكان، فيما أمرت جميع من بداخل المبنى بالبقاء داخلها والاحتماء به، ومنعت الدخول أو الخروج منه.

وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية أن الحريق تم إخماده ولا يوجد أي تهديد يحيط بمبنى الكونجرس حتى الآن.

وتعيش العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من عدم الاستقرار، قبل أيام فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا لأمريكا، وسط حالة من التوتر الأمني التي تشهدها الولايات المتحدة، عقب اقتحام مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري.
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