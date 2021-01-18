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الجامعة العربية لـ مجلس الأمن: نسعى لإقامة علاقات حسن جوار في الإقليم

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:41 م
أحمد أبو الغيط،
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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محمد القاضي
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية لديها التزام مشترك للوقوف مع السودان ومساعدته في عبور تحديات المرحلة الانتقالية بكل ما تحمله من صعاب.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمة مُذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في ذكرى التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية"، أن الجامعة العربية تعمل على تثبيت اتفاق جوبا للسلام بكل ما يحتاج إليه من تمويل وموارد، وهو جهد سوف يتعزز مع تشكيل ونشر بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في السودان.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أننا «نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين الجامعة والأمم المتحدة لدعم الصومال وتمكين حكومته الفيدرالية من تثبيت أركان الأمن والتنمية في ربوع البلاد».

وتابع «ما تسعى إليه الجامعة هو إقامة علاقات حسن جوار مع جيراننا في الإقليم، تتأسس على ميثاق الأمم المتحدة بما ينص عليه من احترام سيادة الدول وضمان عدم التدخل في شئونها الداخلية، ونسعى لبناء الثقة مع جيراننا على أساس من التقدير المتبادل لكل طرف حتي تقوم علاقة صحية متوازنة».

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