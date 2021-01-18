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محافظات

تعافي وخروج حالتين تعانيان من أمراض مزمنة بقسم العزل في مستشفى قنا العام

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:33 م
مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
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يوسف رجب

أعلن مستشفي قنا العام، اليوم الإثنين، تعافي وخروج حالتين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك عقب تلقيهما العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، ورئاسة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي، والدكتور انجي خلف، إشراف قسم العزل.


وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي، إن قسم العزل بقنا العام سجل تعافي وخروج حالتين جدد لمسن ومسنة تبلغ أعمارهم 75 عاما، و80 عاما، ويعانون من أمراض مزمنة عقب تلقيهم العلاج بالعزل.


وأكد الديب، أن المستشفي العام يقدم خدمة طبية متميزة بجميع الأقسام وفي التعامل مع حالات كورونا، حيث يعد قسم العزل أكبر الأقسام في محافظة قنا.


و قدم الديب، الشكر للطاقم الطبي و أطقم التمريض و العاملين بالمستشفي لجهودهم في خدمة المرضي و تحملهم مخاطر التعامل حالات كورونا.


يذكر أن مستشفى قنا العام، ضمن 7 مستشفيات تم اختيارها بمحافظة قنا، لتكون عزل وفرز لحالات كورونا، خلال الموجة الثانية.


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تعافي وخروج حالتين تعانيان من أمراض مزمنة بقسم العزل في مستشفى قنا العام
تعافي وخروج حالتين تعانيان من أمراض مزمنة بقسم العزل في مستشفى قنا العام
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