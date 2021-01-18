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رياضة

الخطيب يتفقد أعمال التشييد بفرع الأهلي في التجمع الخامس ..صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قام محمود الخطيب، رئيس الأهلي وبصحبته العديد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، ظهر اليوم الاثنين، بتفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في المشروعات الإنشائية، المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة الخاصة بفرع النادي بالتجمع الخامس.

وحرص الخطيب على متابعة أعمال التشييد والبناء في منطقة الملاعب التي تضم «التنس والسلة والطائرة وملاعب الكرة الخماسية والملعب الرئيسي»، حيث تم الانتهاء من تسوية الأرض ووضع القواعد العادية والخرسانية لجميع هذه المشروعات.

كما تفقد رئيس النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي أعمال الإنشاءات الخاصة بالمسجد، الذي يتسع لأكثر من 1000 مصلٍّ، وذلك بعد صب القواعد الخرسانية الخاصة به وأكاديمية الكرة، بالإضافة إلى بوابات النادي المختلفة التي سيتم تشييدها بنفس النموذج المعماري الخاص بجميع بوابات الفروع المختلفة، بالشكل الذي يحافظ على هوية النادي.

من جانبه قال المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، إن العمل مستمر في فرع التجمع الخامس على قدم وساق، من أجل الانتهاء منه وافتتاحه خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء رسميًّا من أعمال البنية التحية كاملة، حيث تشهد المرحلة المقبلة الانتهاء من أعمال التشييد الخاصة بأسوار النادي كاملة، والمبنى الاجتماعي وملاعب التنس والسلة والطائرة واليد، بالإضافة إلى ملعبي كرة القدم للكبار، وأيضا أكاديمية النادي، وكذلك غرف الملابس الخاصة بهذه الملاعب، وساحة انتظار السيارات التي ستكون داخل النادي، على غرار فرع الشيخ زايد.

وأوضح المستشار الهندسي لمجلس الإدارة أيضًا أن الأعمال الخارجية الخاصة بتوصيل المرافق يبقى العمل مستمرًّا بها أيضًا على التوازي مع الخطة الإنشائية. 

ووجه الكابتن الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية، وفقًا للخطة الزمنية المحددة لخدمة الأعضاء، وذلك بالتزامن مع كل الملفات على مختلف الأصعدة الإدارية والرياضية.

الخطيب يتفقد أعمال التشييد بفرع الأهلي في التجمع الخامس ..صور
الخطيب يتفقد أعمال التشييد بفرع الأهلي في التجمع الخامس ..صور
الخطيب يتفقد أعمال التشييد بفرع الأهلي في التجمع الخامس ..صور
الخطيب يتفقد أعمال التشييد بفرع الأهلي في التجمع الخامس ..صور
الخطيب يتفقد أعمال التشييد بفرع الأهلي في التجمع الخامس ..صور
الخطيب يتفقد أعمال التشييد بفرع الأهلي في التجمع الخامس ..صور
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