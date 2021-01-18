سلام لـ فلسطين.. بري: لبنان يرفض الرشوة على حساب الفلسطينين

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موقف لبنان من القضية الفلسطينية وأن بلاده ترفض أي نوع من أنواع الرشوة على حساب الفلسطينيين، مطالبا بوقف سياسة الاستيطان.





وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الايرانية طهران، وذلك بدعوة من مجلس الشورى الإيراني والأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، قائلا "رفض لبنان الذي يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية، الرشاوي المالية والإغراءات شريطة التخلي عن التزاماته تجاه القضية الفلسطينية".





وأكد بري مطالبة بلاده بـ "وقف سياسة الاستيطان الصهيوني" لاسيما تلك التي نشأت في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقراره المشؤوم باعتبار القدس عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي المحتل والترويج لما سمي بصفقة القرن، وفق كلمته.



