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رياضة

بدون أي فوز.. منتخب أوروجواي يتأهل للدور الرئيسي في مونديال اليد

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:53 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تأهل منتخب أوروجواي لكرة اليد بشكل رسمي إلى الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم التي تقام في الوقت الحالي في مصر، بدون تحقيق أي فوز بعد خسارة مباراتين، وهي سابقة لم تحدث من قبل، بعد إخطار اتحاد كاب فيردي، الاتحاد الدولي لكرة اليد، بانسحابهم من النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد.

منتخب أوروجواي خاض مباراتين إلى الآن في البطولة، وخسر أولى مبارياته تاريخيا بالمونديال أمام ألمانيا بنتيجة 43-14، قبل أن يخسر مجددًا أمام المجر بهزيمة ثقيلة أخرى بنتيجة 44-18 في الجولة الثانية.

وجاء منتخب «كاب فيردي» إلى مصر للمشاركة في البطولة بقائمة تضم 11 لاعبًا فقط، وعانى من وجود 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا بين صفوفه، قبل البطولة.

وفي المقابل أثبتت نتيجة أول مسحة طبية يخضعون لها فور وصولهم إلى القاهرة إصابة ثنائي الفريق بالفيروس المستجد، ويملك الفريق في الوقت الحالي 9 لاعبين في قائمته فقط بمونديال اليد، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي التي تنص على إقامة المباريات بـ10 لاعبين من ضمنهم حارس مرمى على أقل تقدير.
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