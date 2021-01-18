بدون أي فوز.. منتخب أوروجواي يتأهل للدور الرئيسي في مونديال اليد

تأهل منتخب أوروجواي لكرة اليد بشكل رسمي إلى الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم التي تقام في الوقت الحالي في مصر، بدون تحقيق أي فوز بعد خسارة مباراتين، وهي سابقة لم تحدث من قبل، بعد إخطار اتحاد كاب فيردي، الاتحاد الدولي لكرة اليد، بانسحابهم من النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد.





منتخب أوروجواي خاض مباراتين إلى الآن في البطولة، وخسر أولى مبارياته تاريخيا بالمونديال أمام ألمانيا بنتيجة 43-14، قبل أن يخسر مجددًا أمام المجر بهزيمة ثقيلة أخرى بنتيجة 44-18 في الجولة الثانية.





وجاء منتخب «كاب فيردي» إلى مصر للمشاركة في البطولة بقائمة تضم 11 لاعبًا فقط، وعانى من وجود 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا بين صفوفه، قبل البطولة.



