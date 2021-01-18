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محافظات

بعد تجديدها .. أول قداس بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان في الأقصر .. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:19 م
أول قداس بكنيسة القديس
أول قداس بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان
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شمس يونس
صلى نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر قداس برامون عيد الغطاس المجيد، اليوم، بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان الملحقة بكنيسة الشهيد مار جرجس بالسواقي بإيبارشية الأقصر بعد تجديدها وتوسعتها، وتمت أعمال الإنشاءات بالكنيسة وجارٍ استكمال تشطيبها.

وشارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة وأفراد الشعب وسط إجراءات احترازية مشددة.


واحتفل الأقباط الأرثوذكس بالأقصر اليوم الأثنين، بعيد الغطاس المجيد، وهو ذكرى تعميد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ولم يمنع قرار عدم حضور الشعب للكنائس للإحتفال بالعيد وأقتصارها علي الكهنة والشمامسة فقط، فقرروا الاحتفال واقامة الطقوس بكل أسرة بمنزلها حفاظًا على حياتهم من فيروس " كورونا ".
بعد تجديدها .. أول قداس بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان في الأقصر .. شاهد
بعد تجديدها .. أول قداس بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان في الأقصر .. شاهد
بعد تجديدها .. أول قداس بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان في الأقصر .. شاهد
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