إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي

أصيب 12 عاملا من العمال الزراعيين باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى تقلهم على وصلة ابوسلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية.





تم نقل 3 مصابين الى مستشفى فايد المركزى بينما تم نقل 9 اخرين الى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافهم.





تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال الزراعيين على وصلة ابوسلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية.





انتقلت الاجهزة الامنية وتم الدفع ب10سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث.





كشف مصدر طبي عن تنوع الاصابات مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى تقل العمال على وصلة ابوسلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية.





تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.