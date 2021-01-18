سوريا تكشف حقيقة عقد اجتماع مع مسئولين إسرائيليين في قاعدة عسكرية

كشفت وزارة الخارجية السورية حقيقة وجود لقاءات جمعت مسؤولين سوريين بمسؤولين إسرائيليين.





ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله:"تنفي الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع الانباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان".





وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، استضافت الشهر الماضي اجتماعًا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين برعاية روسية، تضمن بحث عدد من النقاط، بينها مطالبة تل أبيب بإخراج ميليشيات طهران من سوريا. ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق أو تل أبيب على هذه المعلومات.





وقالت وسائل إعلام سورية معارضة إن الاجتماع ضمّ من الجانب السوري مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، والمستشار الأمني في القصر بسام حسن، ومن الجانب الإسرائيلي غادي إيزنكوت من الأركان، بحضور قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكوف.





وأضافت أن الوفد السوري طلب تسهيل العودة إلى الجامعة العربية والحصول على مساعدات مالية لسداد الديون الإيرانية ووقف العقوبات الغربية لفتح المجال (أمام دمشق) لإخراج إيران، لافتًا إلى أن المطالب الإسرائيلية شملت إخراج إيران و(حزب الله) وميليشيات طهران في شكل كامل وتشكيل حكومة تضم المعارضة وإعادة هيكلة الأمن والمؤسسة العسكرية. وتابع:"لم ينتهِ الاجتماع لاتفاقات محددة، لكنه يُشكل بداية مسار تدفع روسيا باتجاهه، ويتوقع أن يشهد توسعًا كبيرًا في عام 2021".



