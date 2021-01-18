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فن

نوال الزغبى تشارك متابعيها بإطلالة جديدة .. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:23 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها بـ صورة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: 

منوره يا أحلى نوال - جمالك جمال مش عدي - القمر منوره الدنيا. 


على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة. 



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