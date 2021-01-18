لا توجد خطوط حمراء.. برلماني: سنناقش الوزراء في كل صغيرة وكبيرة.. فيديو

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه منذ اليوم الأول للفصل التشريعي الجديد ونحن نسعى لاستخدام جميع الأدوات الرقابية لخدمة المواطنين.





وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، سوف نناقش جميع الأمور مع الوزراء والسياسات التي تنتجها الحكومة في شتى الأمور.





وأكد «نحن نعمل بآلية قوية حول كل صغيرة وكبيرة في السياسات التي انتهجتها الحكومة، وأيضا السياسات القادمة»، مؤكدا :«لا يوجد خطوط حمراء وسوف نتناقش مع الوزراء في كل كبيرة وصغيرة».





وأوضح «أمامنا أسبوعان وسوف نجاوب جميع الوزراء في كل كبيرة وصغيرة، وسنناقش كافة الأمور بالتفاصيل والأرقام والبيانات».



