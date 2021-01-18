ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بنس يشيد بإنجازات ترامب: لم يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:53 م
مايك بنس ودونالد
مايك بنس ودونالد ترامب
Advertisements
على صالح
أشاد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس"، بعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب أثناء زيارته قاعدة "فورت درم" العسكرية، مؤكدًا على وجه التحديد حقيقة، أن البلاد لم تنجر إلى حرب جديدة خلال فترة ولاية ترامب الوحيدة. 

وأشار نائب الرئيس، إلى أن هذا أصبح ممكنًا بسبب استراتيجية "السلام من خلال القوة" الأمريكية التي استخدمتها إدارة ترامب.


وفي الوقت نفسه، أشاد "بنس"، بجهود لواء الجبل العاشر، الذي تم نشره بشكل متكرر في العراق وأفغانستان من فورت درم. 

وقال إنه لولا جهودهم على مدى 19 سنة ماضية، لكانت الولايات المتحدة واجهت هجمات إرهابية كبيرة على أراضيها.

ويأتي خطاب بنس، الذي يُقال إنه قد يكون الأخير في منصب نائب الرئيس، قبل تنصيب جو بايدن في 20 يناير. 

وشغل الرئيس المنتخب جو بايدن منصب نائب الرئيس في الإدارة السابقة لباراك أوباما، والتي شهدت انخراط الولايات المتحدة في سبع حملات وعمليات عسكرية على الأقل حول العالم. خلال فترتي ولاية أوباما، نشرت واشنطن قواتها لعمليات في المحيط الهندي وليبيا وسوريا وأوغندا واليمن والعراق.

وعلى عكس سلفه، ركز الرئيس دونالد ترامب على تقليص الوجود العسكري الأمريكي في جميع أنحاء العالم، وسحب بعض القوات ليس فقط من الشرق الأوسط ، ولكن أيضًا من بعض حلفائها الأوروبيين. 

في الوقت نفسه ، فشل ترامب في الوفاء بوعده الانتخابي بإخراج البلاد بالكامل من "الحروب التي لا نهاية لها" خلال فترة ولايته.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة بسحب الجنود الأمريكيين من سوريا، تستمر حالة طوارئ صغيرة "للاحتفاظ" بمواقع استخراج النفط في البلاد، على الرغم من احتجاجات دمشق. 

كما قلصت الإدارة الحالية الوجود العسكري الأمريكي في العراق من حوالي 5000 جندي إلى 2500 بحلول نوفمبر 2020 على مدار عدة جولات من الانسحاب.

وتمكنت إدارة ترامب أيضًا من إبرام اتفاق سلام مع طالبان ، ووعدت بسحب القوات الأمريكية بعد فترة معينة يتعين خلالها على الجماعة الامتناع عن الهجمات والدخول في محادثات مع المسؤولين في كابول. 

وحتى الآن، لا يزال عدد أقل من الجنود الأمريكيين في أفغانستان، وقد ينسحبون فقط بعد مغادرة ترامب لمنصبه، في حالة التزام كل من طالبان والإدارة الجديدة بالاتفاق الموقع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أوباما يعود من جديد.. منصب جديد للرئيس السابق في إدارة بايدن

ترامب يشعل الحرائق لرئيس أمريكا القادم.. كوارث في العراق وأفغانستان ومشكلات مع الصين وإيران.. ومقربون من البيت الأبيض: الإدارة الحالية قررت كسرعظام بايدن

بزوع تاريخ لأمريكا جديد .. النخبة الملونة

بالأغلبية.. النواب الأمريكي يصوت لعزل ترامب.. بيلوسي تعين فريق الادعاء لمحاكمة الرئيس المنتهية ولايته.. بنس: لن أستسلم لـ «ألاعيب سياسية»

ترامب يدخل التاريخ.. النواب يوافق بالأغلبية على محاكمته للمرة الثانية

ترشيحاتنا

إعادة تشكيل طيران الاتحاد أبرزها.. قرارات عاجلة من ولي عهد أبو ظبي

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج

إصابة حسام عاشور بفيروس كورونا

أحمد ياسر ريان: لم أشعر بالغربة في سيراميكا كليوباترا.. وأشكر الأهلي على الإعارة

رئيس الاتحاد الدولي لليد يرسل برقية شكر لوزير الرياضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021