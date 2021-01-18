بنس يشيد بإنجازات ترامب: لم يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة

أشاد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس"، بعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب أثناء زيارته قاعدة "فورت درم" العسكرية، مؤكدًا على وجه التحديد حقيقة، أن البلاد لم تنجر إلى حرب جديدة خلال فترة ولاية ترامب الوحيدة.





وأشار نائب الرئيس، إلى أن هذا أصبح ممكنًا بسبب استراتيجية "السلام من خلال القوة" الأمريكية التي استخدمتها إدارة ترامب.









وفي الوقت نفسه، أشاد "بنس"، بجهود لواء الجبل العاشر، الذي تم نشره بشكل متكرر في العراق وأفغانستان من فورت درم.





وقال إنه لولا جهودهم على مدى 19 سنة ماضية، لكانت الولايات المتحدة واجهت هجمات إرهابية كبيرة على أراضيها.





ويأتي خطاب بنس، الذي يُقال إنه قد يكون الأخير في منصب نائب الرئيس، قبل تنصيب جو بايدن في 20 يناير.





وشغل الرئيس المنتخب جو بايدن منصب نائب الرئيس في الإدارة السابقة لباراك أوباما، والتي شهدت انخراط الولايات المتحدة في سبع حملات وعمليات عسكرية على الأقل حول العالم. خلال فترتي ولاية أوباما، نشرت واشنطن قواتها لعمليات في المحيط الهندي وليبيا وسوريا وأوغندا واليمن والعراق.





وعلى عكس سلفه، ركز الرئيس دونالد ترامب على تقليص الوجود العسكري الأمريكي في جميع أنحاء العالم، وسحب بعض القوات ليس فقط من الشرق الأوسط ، ولكن أيضًا من بعض حلفائها الأوروبيين.





في الوقت نفسه ، فشل ترامب في الوفاء بوعده الانتخابي بإخراج البلاد بالكامل من "الحروب التي لا نهاية لها" خلال فترة ولايته.





وعلى الرغم من الوعود المتكررة بسحب الجنود الأمريكيين من سوريا، تستمر حالة طوارئ صغيرة "للاحتفاظ" بمواقع استخراج النفط في البلاد، على الرغم من احتجاجات دمشق.

كما قلصت الإدارة الحالية الوجود العسكري الأمريكي في العراق من حوالي 5000 جندي إلى 2500 بحلول نوفمبر 2020 على مدار عدة جولات من الانسحاب.

وتمكنت إدارة ترامب أيضًا من إبرام اتفاق سلام مع طالبان ، ووعدت بسحب القوات الأمريكية بعد فترة معينة يتعين خلالها على الجماعة الامتناع عن الهجمات والدخول في محادثات مع المسؤولين في كابول.

وحتى الآن، لا يزال عدد أقل من الجنود الأمريكيين في أفغانستان، وقد ينسحبون فقط بعد مغادرة ترامب لمنصبه، في حالة التزام كل من طالبان والإدارة الجديدة بالاتفاق الموقع.



