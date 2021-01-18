أزور قبره دائما.. لقاء سويدان: نور الشريف له فضل كبير عليّ

قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها تعلمت كثيرا من الفنان الكبير نور الشريف، معقبة "ده ليه حتة في قلبي محدش له مكان زيه فيها"، لافتة إلى أنها تحب الدعاء له وزيارته دائما في قبره، لأن له فضل كبير عليها، ليست فنية فقط وإنما إنسانيا أيضا.





وتابعت الفنانة لقاء سويدان، في حوارها في برنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة المحور، أنها عملت مع الفنان نور الشريف من عام 2000 وكان ذلك قبل تخرجها وظهور نتيجتها، وأن هناك كثيرا من المواقف التي جمعتهما.





وأضافت أن الفنان نور الشريف كان له طقوس خاصة أيام المسرح، وكان يحضر قبلها بـ 3 ساعات من العرض، وكان له طقس خاص وهو تبخير غرفته قبل العرض يوميا، ويقرأ النص يوميا ويراجعه، والمسرح بالنسبة له حياة، ولدى الفنان قدرة على التجربة والاستمتاع بالجمل والنص أفضل من العرض السابق.





وأشارت إلى أنها تعلمت منه أيضا القراءة، وكيفية حل كثير من المشاكل في حياتها، مؤكدة أنها لن تستطيع أن تنسى فضل نور الشريف عليها، "عشان اشتغلت مع نور الشريف اتعرفت والناس حبتني".