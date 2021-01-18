قرارات صارمة لمحافظ الإسماعيلية بعد فيديو رئيس حي ثالث

قرر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، تعيين المهندس محمود الصوري رئيسا لحي ثالث، خلفا للعميد عادل الألفي رئيس الحي السابق والذي تم قبول طلب اعتذاره عن رئاسة الحي بعد تداول فيديو إساءته لمواطنة، قائلا لها: " هيديكي بالجزمة".





وعلم الموقع ان اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، وجه رئيس الحي الجديد وباقي رؤساء الاحياء والمدن بنطاق المحافظة، بحسن معاملة واحترم وتيسير تقديم الخدمات المختلفة من خلال المقرات والدواوين دون تعطيل مع تغليب الصالح العام.





وشدد محافظ الاسماعيلية، خلال توجيهاته لرؤساء الاحياء، علي أهمية الحفاظ على كرامة أي مواطن.





مضيفًا خلال تصريحات صحفية : «كرامة أي مواطن من الإسماعيلية هي كرامة المحافظة بالكامل».





مؤكدًا رفضه إحراج مسؤول لأي مواطن أيا كان الخطأ الذي ارتكبه.



