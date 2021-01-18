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أخبار العالم

مجلس الأمة الكويتي: زيادة علاوة الأبناء ومكافأة الطلبة.. ومقترح لتقييد زيادة الأسعار

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزع أمس، الأحد، الدعوة على الأعضاء لحضور جلسة غد الثلاثاء، وسط تأكيدات نيابية على عدم حضور الحكومة للجلسة، وهو ما أكده اعتذار الوزراء عن عدم حضور اجتماعات اللجان أمس.

وقال النائب خالد العنزي، رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة أقرت تعديلات قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، إلى جانب إنشاء شركة كويتية لإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية.

كما أقرت زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء ومكافأة الطلبة في الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي، وتعديل قانون المساعدات العامة للمرأة التي تستحق المساعدة.

وأضاف العنزي أنه تم منح وزارة العدل مهلة أسبوعين للرد على الاقتراحات بقوانين الموجودة باللجنة.

وقدم النواب علي القطان وأحمد مطيــع وأسامة الشاهين وأحمد الحمد ومحمد الراجحي اقتراحا بقانون يمنع الحكومة من زيادة الأسعار والرسوم إلا بموافقة مجلس الأمة.

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