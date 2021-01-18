عميد تربية موسيقية حلوان: تقليل العاملين في الكلية لم يعطل العمل

قال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ان الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى اطلاقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وان الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أونلأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة .





وصرح الدكتور كرم ملاك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شئون الطلاب فى الكلية تباشر عملها بشكل طبيعي في مساعدة طلاب الكلية الذين يحتاجون إلى المساعدة، وأن الكلية قللت أعداد العاملين داخل الكلية لمنع حدوث تكدس أو زحام ضمن إجراءات التى اتخذتها الجامعة الحفاظ على الطلاب والعاملين والتصدي لإنتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.





وأشار عميد كلية التربية الموسيقية، أن الكلية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومستمر لتجنب حدوث أى إصابات بفيروس كورونا، وان الكلية قد وضعت خطة تقليل العاملين فى الكلية بحيث لا تؤثر على أداء العمل أو تعطيله .







