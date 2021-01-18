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برلمانية: المشروعات القومية دعمت الاستثمار الأجنبي خلال أزمة كورونا .. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:07 م
المشروعات القومية
المشروعات القومية
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محمد القاضي
قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان مشرف.

وأشادت "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  بانخفاض معدلات الفقر إلى 29.7%، معقبه: «يجب أن نتفاخر بهذه النسبة أمام العالم».

وأكدت: «الدولة المصرية من أكثر الدول التي نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا».

وأضافت «المشروعات القومية خاصة في الطرق والكباري والبنية التحتية ساعدت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأن العمل في المشروعات لم يتوقف خلال أزمة فيروس كورونا»، مشيرة إلى أنه من المقرر حضور وزيري التعليم العالي والإعلام إلى مجلس النواب غدا.


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