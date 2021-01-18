بالأسماء.. إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

أصيب 12 عاملا من العمال الزراعيين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى تقلهم على وصلة ابو سلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.





وكشفت المصادر الطبية عن إصابة كل من أسماء عبد الرحيم عبد المنعم، عزة خليل سليمان، محمد ثروت ابراهيم، نادية علي علي حسن، ثروت محسن عبد الرحمن، نجلاء فوزي صادق، امتياز خالد عبد الله، احمد ماهر عبد الرحمن، محمود احمد عبد القادر، احمد عبد الله عثمان، محسن عبد الرحمن منصور، هلال سليم محمد.





تم نقل 3 مصابين الى مستشفى فايد المركزى بينما تم نقل 9 اخرين الى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافهم.





تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال الزراعيين على وصلة ابوسلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية.





انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع ب10سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث.





وكشف مصدر طبي عن تنوع الاصابات مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى تقل العمال على وصلة أبوسلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية.





تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.