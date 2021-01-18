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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ"فسو وحمام" لسرقتهما أسلاك نحاسية وإتلاف خطوط الكهرباء

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:09 م
محكمة
محكمة
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يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد ٣ سنوات لكل منهما، بتهمة سرقة الأسلاك النحاسية  الموصلة للكهرباء بمشروع شركة فوسفات مصر بطريق قفط-القصير.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، و عضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي و شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، و بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك و محمد حسنى.


ترجع وقائع القضية لـ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من أفراد أمن شركة فوسفات مصر التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية، بمحاولة مجهولين سرقة الأسلاك الكهربائية المملوكة للشركة.


وتمكن العاملين، من ضبط أحدهم و يدعى سيد.ج و شهرته الحصاوى ٢٠ سنه" مقيم بمنطقة الزبيدي". 


وأقر المتهم، بسرقة الأسلاك الكهربائية، بالاشتراك مع كل من: محمود.م و شهرته فسو و شعبان.م و شهرته حمام و مصطفى.م و شهرته القرموطى و عادل.م.


وبتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين و إحالتهم لمحكمة جنايات قنا، بتهمة سرقة أسلاك نحاسيه وإتلاف خطوط الكهرباء المخصصة للنفع العام و التى قضت بحبس المتهمين الأول و الثانى و براءة باقى المتهمين.

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