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محافظات

تخفيض 50 % من قيمة المرافق لبديل العشوائيات في البحر الأحمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:45 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي – محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

قرر اللواء عمرو حنفي – محافظ البحر الأحمر ، تخفيض قيمة المرافق بالبلوكات البديلة للعشوائيات بنسبة 50 % علي أن تتحمل المحافظة هذه القيمة ، بالإضافة إلي تحفيض مقدم الوحدة السكنية من 10 الآف جنيه إلي 5 الآف وتقسيط الباقي من قيمة الوحدة علي 30 عامًا بدلًا من 20 عامًا ، وذلك استجابة لمطالب المواطنين المنتفعين بهذه الوحدات .


وأكد حنفي أنه سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي حتي يستفيد كافة المواطنين المستحقين لتلك الوحدات من هذه التخفيضات ولتخفيف الاعباء المعيشية عليهم .


و أكد حنفي أنه جار تخصيص قطعتي أرض بمساحة "180 " ألف متر بشارع الحجاز  فى منطقة الشيخ الشحات ومساحة " 200 " ألف متر تقريبًا بمجاورة رقم 20 شمال الأحياء لإقامة مجمع سكني بديل للعشوائيات كاملة المرافق " مياه – كهرباء – غاز – وصرف صحي " متحضرة تليق بالمواطنين وتتناسب مع أهالينا بالبحر الأحمر كمرحلة ثانية للمناطق ذات الخطورة الداهمة.


حضر المجلس التنفيذي الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء محمد بنداري وكيل أول وزارة السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد بالمحافظة والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وجميع رؤساء المدن بالإضافة إلي كافة القيادات  التنفيذية والأمنية بالمحافظة .


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