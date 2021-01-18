علي المصيلحي: سوهاج أكبر معدل مخابز واستهلاك للدقيق في الجمهورية

قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه لم يعد هناك "السكر المدعم"، أو الزيت "المدعم"، الأسعار كلها على البطاقة تحصل بها على السلع، وهي نقلة وطفرة تستطيع الحفاظ على جودة السلع الاستهلاكية، ونستطيع تحويلها إلى نقدي، وأنه بالتطرق إلى وزن الرغيف، فإنه باعتراف رئيس غرفة المخابز، تم عمل تجربة حقيقية بوزن رغيف العيش، بعدما كان هناك إهدار في وزنه، أعادت للمواطن حقوقه وحافظت له على وزن رغيف العيش.





وأضاف الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة: "أصبح الجرام الوحد يحاسب عليه صاحب المخبز بالسعر الحر، وهو سبب الغرامات على المخابز، وقد يتعرض البعض للإغلاق حال ارتكاب المخالفات، وأرجو ونحن في مفترق الطرق لنتحول نحو الدعم النقدي أن نحافظ على حقوق المواطنين، أرجو أن نوجه الدعم كله لأصحاب المصالح الحقيقية وهم المواطنون".



