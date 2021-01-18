الإسماعيلي يستمر في نزيف النقاط بهزيمة جديدة من المقاولون 0-1

سجل محمد حمدي زكي هدف المقاولون العرب في الدقيقة 25 من عمر المباراة عن طريق هجمة منظمة أعلنت عن تقدم ذئاب الجبل.





وحاول لاعبو الإسماعيلي إحراز هدف التعادل عقب انطلاق أحداث الشوط الثاني لكن لم يحالفهم الحظ على الرغم من تسجيل فخر الدين بن يوسف هدف تعادل الدرويش لكن قرر حكم اللقاء بإلغاء الهدف بداعي التسلل عقب اللجوء لتقنية الفيديو.





وتمكن المقاولون العرب من التواجد في المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :







