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محافظات

حياة كريمة.. سكرتير عام المنوفية يتفقد المواقع المقترح تطويرها بقرى الشهداء

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:30 م
اللواء علاء رشاد
اللواء علاء رشاد السكرتير العام
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مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، قطعتى أرض فضاء بقرية كفرعشما التابعة لمركز ومدينة الشهداء لمعاينة عدد من المواقع ومطابقة الدراسات التي تم إعدادها علي أرض الطبيعة لإمكانية إستغلالها الاستغلال الأمثل لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي القرية .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة " حياة كريمة " لتطوير 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة .

وذلك بحضور مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ورئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس جهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام .

كما تفقد السكرتير العام قطعة أرض بناحية دناصور وذلك لتنفيذ مقترح مقدم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بخصوص انشاء توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحى بدناصور والتي تعمل بسعة 15 الف م3/ يوم ، مضيفًا أن قري مركز الشهداء ستشهد تطورًا كبيرًا في شتي المجالات من مرافق عامة مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي بجانب الخدمات العامة والمنشأت الصحية .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الجهود لبدء تنفيذ ما تم إعداده من دراسات وخطط علي ارض الواقع ، موضحا بأنه تم الأخذ في الإعتبار بالأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم .

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حياة كريمة.. سكرتير عام المنوفية يتفقد المواقع المقترح تطويرها بقرى الشهداء
حياة كريمة.. سكرتير عام المنوفية يتفقد المواقع المقترح تطويرها بقرى الشهداء
حياة كريمة.. سكرتير عام المنوفية يتفقد المواقع المقترح تطويرها بقرى الشهداء
حياة كريمة.. سكرتير عام المنوفية يتفقد المواقع المقترح تطويرها بقرى الشهداء
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