أستاذ العلوم السياسية: القضية الفلسطينية محورية لمصر ..فيديو

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك هدفا رئيسيا لمصر فى هذا التوقيت وهو التحرك على مستوى الدول العربية وتحديد الأولويات العربية.





وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أنه منذ تولى الرئيس المسئولية كان هناك تعاون من أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية لأنها تتعلق بالأمن القومى المصري وللأشقاء الفلسطينيين ولها الأولوية الأولى.





وتابع أستاذ العلوم السياسية أن رئيس المخابرات العامة قام بزيارة إلى مدينة رام الله نقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.





وأشار فهمي إلى أن رسالة الرئيس تضمنت التأكيد على ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية.



