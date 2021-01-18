مدير تحرير "أخبار اليوم": نشهد نهضة غير مسبوقة للتعليم بمصر.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إن مصر لأول مرة تشهد مشروعا قوميا لتطوير التعليم العام والجامعي.





وأضاف "فياض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،

أنه لم يكن هناك مشروع قومي لتطوير التعليم في مصر مثلما هو موجود الآن سواء في مراحل التعليم العام أو الجامعي.





وأشار مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إلي أن بيان الدكتور مصطفي مدبولي اليوم أمام مجلس النواب يعتبر نهضة غير مسبوقة للتعليم في مصر.



