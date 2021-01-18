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مدير تحرير "أخبار اليوم": نشهد نهضة غير مسبوقة للتعليم بمصر.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:16 م
الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض
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محمد القاضي
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إن مصر لأول مرة تشهد مشروعا قوميا لتطوير التعليم العام والجامعي.

وأضاف "فياض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  
أنه لم يكن هناك مشروع قومي لتطوير التعليم في مصر مثلما هو موجود الآن سواء في مراحل التعليم العام أو الجامعي.

وأشار مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إلي أن بيان الدكتور مصطفي مدبولي اليوم أمام مجلس النواب يعتبر نهضة غير مسبوقة للتعليم في مصر.

وأكد مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملفي التعليم والصحة، معقبا: «ملف الصحة والتعليم أساس التنمية في أي دولة».
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