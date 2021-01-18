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منوعات

خوفا من بايدن.. أنصار ترامب يهاجرون إلى روسيا للحصول على الجنسية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:33 م
أنصار دونالد ترامب
أنصار دونالد ترامب
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أماني إبراهيم
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أتباع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدون اهتمامًا متزايدًا بالحصول على الجنسية الروسية بعد فوز جو بايدن في الانتخابات في نوفمبر الماضي، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي حديثها إلى مقدم البرنامج التلفزيوني فلاديمير سولوفيوف، مساء أمس الأحد، زعمت زاخاروفا أن أنصار ترامب يخشون الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية.

وأوضحت في القناة التلفزيونية Russia-1: "التعليق الأكثر شعبية الذي أتلقاه من الأمريكيين على حساباتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي هو كيفية الحصول على الجنسية الروسية" .

فبعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير ، مُنع ترامب وبعض أكثر أنصاره المتحمسين من استخدام تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. 

وقامت Apple أيضًا بإزالة موقع المدونات الصغيرة Parler مؤقتًا من متجر التطبيقات التابع لها، وهي شبكة تحظى بشعبية لدى الأمريكيين من اليمين المتطرف. بعد القيود ، أعرب بعض الأمريكيين اليمينيين عن قلقهم من تعرضهم للقمع بسبب آرائهم.

وقالت: "لن نهتم بهذا الوضع ، لكنه يقترن بكونهم قوة نووية بأكبر ميزانية عسكرية ونفس الدولة التي تطبق بلا نهاية عقوبات غير قانونية ضد بلدنا.. كل هذا على خلفية أزمة عميقة تؤثر على كل أمريكي. إنه أمر مزعج".

ووصفت زاخاروفا في السابق نظام الانتخابات الأمريكية بأنه "قديم" ، مدعية أنه "يخلق فرصًا لانتهاكات عديدة".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر وفاز بها نائب الرئيس السابق جو بايدن. على الرغم من تأخره كثيرًا في التصويت الشعبي ودعم الهيئة الانتخابية ، رفض ترامب التنازل ، وسعى إلى إلغاء الانتخابات في المحكمة. تم رفض محاولاته.

في 6 يناير، اقتحم أنصار ترامب الساخطون مبنى الكابيتول في واشنطن في محاولة لمنع الكونجرس من تأكيد نتيجة الانتخابات. تسبب التمرد العنيف في مقتل خمسة أشخاص ، بينهم ضابط شرطة ، وأدى إلى تحول مختلف أعضاء إدارة ترامب ضده.
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