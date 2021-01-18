جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان إلى الغد لحضور وزيري التعليم العالي والإعلام

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد إلقاء رئيس الحكومة بيانه، ووزيري الإدارة المحلية والتموين.





ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا، حيث يلقي وزيرا التعليم العالي، والدولة للإعلام بيانا أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من البرنامج.





وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.





جاء ذلك بعد انتهاء المجلس من مناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، كما طالب رئيس المجلس، اللجان بتجهيز تقرير لعرضه على المجلس.