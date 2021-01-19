ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تحليل| الحكومة تستقطع موارد بـ 4 مليارات جنيه من شركات القطاع العام خلال العام الماضي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:00 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيى
رفعت الحكومة من حجم استقطاعاتها لتوفير موارد من شركات قطاع الأعمال العام بنهاية العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه مقارنة بـ3 مليارات جنيه محصلة في العام السابق له.


وكشفت مؤشرات الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي الصادرة عن وزارة المالية، أنه تم تحصيل موارد  من شركات القطاع العام وصلت لـ 4.7 مليار جنيه بعد أن كانت 2.4 مليار جنيه في العام السابق له.




في المقابل، اكتفت الحكومة باستقطاع مبلغ 31.4 مليار جنيه من شركات القطاع الخاص بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 44.4 مليار جنيه في العام المالي السابق له.


ووفرت هيئة البترول موارد لخزانة الدولة بنهاية العام المالي الماضي بقيمة 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في العام المالي السابق له.


وتراجعت حصيلة الموارد التي وفرتها قناة السويس بنهاية العام المالي الماضي مسجلة 18.4 مليار جنيه مقارنة بـ 30.31 مليار جنيه مستقطعة بنهاية العام المالي السابق.


ووصلت عوائد الإيجارات بنهاية العام المالي الماضي إلى 13 مليار جنيه مقابل 15.84 مليار جنيه بنهاية العام المالي قبل الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحليل|عجز الموازنة يسجل 462.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

تحليل| 3.6 مليار جنيه متحصلات الحكومة من تسيير السيارات الجديدة والمعاقين

بزيادة 5 مليارات جنيه.. تحصيل 61 مليار جنيه ضرائب السجائر خلال عام.. اعرف التفاصيل

الحكومة تحصل ضرائب من وسائل النقل المكيف بـ200.5 مليون جنيه العام المالي الماضي

تحليل.. أصحاب المزاج يدفعون 1.841 مليار جنيه للحكومة خلال ٢٠٢٠.. اعرف أكثر

تحليل| 12 مليون جنيه دفعها الأجانب للحصول على الجنسية المصرية للعام المالي الماضي

ترشيحاتنا

ريال مدريد يحسم صفقة بديل راموس

الحكمة من الاستغفار بعد التسليم من الصلاة .. الإفتاء توضح

هيثم عرابي ينتقد لجنة الحكام بعد أزمة مباراة بلقاس والمنصورة بـ كأس مصر

إخصائية تغذية تكشف فوائد الزنجبيل.. شاهد

فاتتني صلاة الفجر متى أصليها وكيف أقضيها ؟.. 7 حقائق ينبغي معرفتها

حكايات من زمن فات.. دور الصدفة وغياب توفيق الدقن في نجومية صلاح منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

أسباب خروج رائحة كريهة من مكيف السيارة و كيفية التخلص منها.. فيديو

من بينها الملعقة الباردة.. 6 نصائح للتخلص من الهالات السوداء