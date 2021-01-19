تحليل| الحكومة تستقطع موارد بـ 4 مليارات جنيه من شركات القطاع العام خلال العام الماضي

رفعت الحكومة من حجم استقطاعاتها لتوفير موارد من شركات قطاع الأعمال العام بنهاية العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه مقارنة بـ3 مليارات جنيه محصلة في العام السابق له.









وكشفت مؤشرات الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي الصادرة عن وزارة المالية، أنه تم تحصيل موارد من شركات القطاع العام وصلت لـ 4.7 مليار جنيه بعد أن كانت 2.4 مليار جنيه في العام السابق له.

















في المقابل، اكتفت الحكومة باستقطاع مبلغ 31.4 مليار جنيه من شركات القطاع الخاص بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 44.4 مليار جنيه في العام المالي السابق له.









ووفرت هيئة البترول موارد لخزانة الدولة بنهاية العام المالي الماضي بقيمة 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في العام المالي السابق له.









وتراجعت حصيلة الموارد التي وفرتها قناة السويس بنهاية العام المالي الماضي مسجلة 18.4 مليار جنيه مقارنة بـ 30.31 مليار جنيه مستقطعة بنهاية العام المالي السابق.









ووصلت عوائد الإيجارات بنهاية العام المالي الماضي إلى 13 مليار جنيه مقابل 15.84 مليار جنيه بنهاية العام المالي قبل الماضي.