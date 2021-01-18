كريم عفيفى ينشر صورة من كوليس مسلسل نجيب زاهي زركش .. شاهد

نشر الفنان كريم عفيفي صورة له من كواليس مسلسل " نجيب زاهي زركش " عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .وعلق كريم عفيفى على الصورة قائلا " من كواليس نجيب زاهي زركش مين مستنيه في رمضان ٢٠٢١؟ ".ويعود الفنان الكبير يحيى الفخراني للدراما الرمضانية من جديد بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني.المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني. View this post on Instagram A post shared by karim afifi (@karimafifi1)