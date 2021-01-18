كريم عفيفى ينشر صورة من كوليس مسلسل نجيب زاهي زركش .. شاهد

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.