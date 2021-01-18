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توك شو

أحمد موسى: وزير التموين في موقف صعب جدا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:38 م
وزير التموين
وزير التموين
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النواب فتحوا اليوم ملفات وزارة التموين بالكامل منها رفع سعر رغيف العيش ومجاملات المسئولين، ومشاكل الأفران.

وأضاف أحمد موسى «قولا واحدا وزير التموين في موقف صعب جدا، وغضب لدرجة أنه خرج عن شعوره ورد بشكل عال اغضب النواب». 

وفي سياق آخر، تابع موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد شغبا من قبل مسلحين قبل ساعات من تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والقضاء على العشوائيات في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية مليئة بالشغب والمشردين الذين افترشوا الشوارع أمام الكونجرس الأمريكي. 

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي احتل الكونجرس بالكامل حتى لا يتم السيطرة عليه من المشاغبين؛ وتم إغلاق جميع محطات المترو.

ونوه أحمد موسى، بأن مصر في كل تلك الأوقات تتمتع بالأمن والأمان ويناقش النواب، الوزراء في ملفاتهم وتمت مهاجمة المقصرين.

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