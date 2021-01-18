مش بيهتم بيكي.. تعرفي على أهم 5 أسباب لإهمال زوجك لك

تشعرين أن زوجك يفقد الاهتمام بعلاقتك، تجدينه يحاول باستمرار الابتعاد عن نفسه بدلًا من الاقتراب منك، ويتجنب بذل أي مجهود لقضاء بعض الوقت الجيد معك، وأنتِ لا تعرفين ما الخطأ الذي حدث ولماذا يتصرف بطريقة غير عادية.





لذا وفقًا لتقرير بموقع "Bold Sky” نقدم لكي 5 أسباب لعدم اهتمامه بك.





1. فقدان الشغف

هناك وقت يصبح فيه الأزواج مرتاحين جدًا لروتينهم اليومي ويتجنبون القيام بشيء جديد، هذا يمكن أن يقتل الشرارة في علاقتك، إذا كانت علاقتك تفتقر إلى الشرارة، فمن الممكن أن يبتعد الرجل بنفسه عنك، فقد يجد العلاقة مملة ومملة ونتيجة لذلك ، قد تجديه غير مهتم بك.





2. غياب الأشياء المشتركة

‏‎لا يعني ذلك أنك بحاجة إلى العديد من القواسم المشتركة لتكون لديك علاقة سعيدة وصحية مع بعضكما البعض، غالبًا ما يكون لدى الأزواج العديد من الاختلافات في علاقتهم ولا يزالون قادرين على الحفاظ على رابطة صحية، يمكن أن يكون القبول هو مفتاح التكيف مع شريكك على الرغم من الاختلافات، فبدلًا من إجبار رجلك على تغيير سلوكه،يمكنك محاولة شرح سبب أهمية إحداث بعض التغييرات الإيجابية في علاقتكما.





3. غياب التوافق

‏‎يعد التوافق أحد العوامل التي يمكن أن تساعدك في تقوية علاقتك والحفاظ على مصلحة بعضكما البعض، إذا كان رجلك يبدو أقل اهتمامًا بالتواجد معك، فمن المحتمل أنك غير متوافق مع بعضكما البعض، قد يشعر رجلك بأنه أقل اهتمامًا بك إذا لم يكن هناك توافق في علاقتك ولهذا السبب، قد لا تجديه سعيدًا في العلاقة

4. وجد شخصًا أفضل منك

لذا، إذا لم يعد رجلك مهتمًا بك، فمن الممكن أنه وجد شخصًا أفضل منك، حيث ربما وجد شخصًا يجعله يشعر بالسعادة والخصوصية فبدلًا من الذعر والغضب، يمكنك محاولة تجديد حبك وعلاقتك مع رجلك، يمكنك محاولة الانسجام مع شريكك بفعل أشياء تجعله يشعر بأنه محبوب ومميز.





5. كلاكما يتوقع المزيد

‏‎إذا كان لديك الكثير من التوقعات من رجلك، فقد يكون هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعله غير مهتم بك،فإذا كنتي تضغطين عليه دائمًا ليكون رجلًا مفتولًا أو تريديه أن يكسب ما يكسبه زوج أفضل صديقة لك فهو بالتأكيد يكون قد سئم من تلبية توقعاتك، لذا فقد لا يشعر بالسعادة في العلاقة لأن كل ما يفعله هو تلبية توقعاتك واحتياجاتك.